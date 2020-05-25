Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Київській області з 26 травня послаблять карантин.

У регіоні відновлять роботу міського, міжміського та обласного транспорту, дитсадків і готелів, а також спортивні змагання. Про це під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляється на сторінці КОДА у Facebook.

Очільник області відзначив, регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському та внутрішньообласному сполученні дозволять лише за умови дотримання чітких вимог. За словами Володіна, у маршрутках та автобусах кількість пасажирів має дорівнювати кількості місць для сидіння. Транспортні засоби потрібно дезінфікувати перед початком зміни, а водії зобов’язані проходити температурний скринінг. Місце водія має бути обладнане захисним екраном від пасажирів або пасажири мають перебувати мають триматися на відставні не менше 1 м від шофера.

Із завтрашнього дня можуть запрацювати дитячі садки і готелі, але лише за умови дотримання протиепідемічних заходів. Також планується дозволити проведення спортивних заходів, але кількість учасників не повинна перевищувати 50 осіб.

Релігійні заходи можливі за умови перебування у приміщені одної особи на 10 кв. м і температурного скринінгу на вході. Крім того, всі мають бути у масках, а також вимагається облаштування місця для дезінфекції рук.

Станом на сьогодні, в Київській області підтверджено 1 тис. 437 випадків зараження коронавірусом. За добу зафіксували 18 нових випадків. Київська області перебуває на третьому місці в Україні за кількістю інфікованих.

Нагадаємо, після двомісячного вимушеного простою відновили роботу метрополітену в Києві. У підземку пасажирів пускають лише в масках і вимагають дотримуватися безпечної дистанції.