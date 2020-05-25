Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Киевской области с 26 мая ослабят карантин.

В регионе возобновят работу городского, междугородного и областного транспорта, детсадов и гостиниц, а также спортивные соревнования. Об этом во время сегодняшнего онлайн-брифинга заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщается на странице КОДА в Facebook.

Глава области отметил, что регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном и внутриобластном сообщении разрешат лишь при условии соблюдения четких требований. По словам Володина, в маршрутках и автобусах количество пассажиров должно равняться количеству мест для сидения. Транспортные средства нужно дезинфицировать перед началом смены, а водители обязаны проходить температурный скрининг. Место водителя должно быть оборудовано защитным экраном от пассажиров или пассажиры должны находиться от шофера на расстоянии не менее 1 м.

С завтрашнего дня могут заработать детские сады и гостиницы, но только при условии соблюдения противоэпидемических мер. Также планируется разрешить проведение спортивных мероприятий, но количество участников не должно превышать 50 человек.

Религиозные мероприятия возможны при условии пребывания в помещении одного человека на 10 кв. м и температурного скрининга на входе. Кроме того, все должны быть в масках, а также должно быть обустроено место для дезинфекции рук.

По состоянию на сегодня, в Киевской области подтвердили 1 тыс. 437 случаев заражения коронавирусом. За сутки зафиксировали 18 новых случаев. Киевская область находится на третьем месте в Украине по количеству инфицированных.

Напомним, после двухмесячного вынужденного простоя возобновили работу метрополитена в Киеве. В подземку пассажиров пускают только в масках и требуют соблюдать безопасную дистанцию.