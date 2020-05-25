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В Украине возобновляют работу метрополитенов, фото: «Википедия»

Метро в Днепре сегодня не открыли: названа причина

25 мая 2020, 11:18
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В Днепре метрополитен сегодня не возобновил работу, в отличие от других городов с подземкой — Киева и Харькова.

Метро в этом городе также планировали открыть 25 мая, однако оно сегодня так и не заработало. Об этом сообщает ТСН.

Такая ситуация сложилась из-за отсутствия соответствующего решения городской комиссии. Ожидается, что его примут в течение сегодняшнего дня. Причиной задержки стала путаницы с ослаблением карантина в пятницу — в Министерстве здравоохранения до последнего колебались, открывать ли метрополитен.

В то же время в Днепре уже восстановили привычный режим работы другие виды общественного транспорта — троллейбусы и трамваи.



Метро в Днепре закрыли из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 17 марта.

Напомним, несмотря на открытие метро в Киеве, сегодня утром столицу Украины снова сковали многочисленные автомобильные заторы.


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