В Украине возобновляют работу метрополитенов, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n138700-metro-v-dnepre-segodnya-ne-otkryli-nazvana-prichina.html

Ракурс

В Днепре метрополитен сегодня не возобновил работу, в отличие от других городов с подземкой — Киева и Харькова.

Метро в этом городе также планировали открыть 25 мая, однако оно сегодня так и не заработало. Об этом сообщает ТСН.

Такая ситуация сложилась из-за отсутствия соответствующего решения городской комиссии. Ожидается, что его примут в течение сегодняшнего дня. Причиной задержки стала путаницы с ослаблением карантина в пятницу — в Министерстве здравоохранения до последнего колебались, открывать ли метрополитен.

В то же время в Днепре уже восстановили привычный режим работы другие виды общественного транспорта — троллейбусы и трамваи.

Метро в Днепре закрыли из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 17 марта.

Напомним, несмотря на открытие метро в Киеве, сегодня утром столицу Украины снова сковали многочисленные автомобильные заторы.