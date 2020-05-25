Террористы могут прибегнуть к использованию биологического оружия, фото: AfterShock

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Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 показала уязвимость современного мира к биологическому оружию и масштабы вреда, который оно может нанести.

После завершения пандемии может возрасти риск использования биологического оружия экстремистскими группировками. Об этом говорится в заключении экспертов Совета Европы по борьбе с терроризмом, опубликованном изданием Funke Mediengruppe, сообщает Deutsche Welle.

Эксперты отмечают, что некоторые группировки уже экспериментировали с таким оружием. Они подчеркивают, что биологическое оружие может нанести людям и экономике значительно больший вред, чем «традиционные» способы нападений экстремистов.

Поэтому эксперты призывают страны Европы выработать скоординированный ответ на эту угрозу. Так, по их мнению, нужно создать общую систему мониторинга, которая будет помогать расследовать подозрительные случаи.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в террористической организации «Исламское государство» коронавирус SARS-CoV-2 объявили «солдатом Аллаха». Террористы, в частности, призвали своих сторонников воспользоваться пандемией для осуществления новых нападений.