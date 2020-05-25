Терористи можуть вдатися до використання біологічної зброї, фото: AfterShock

https://racurs.ua/ua/n138704-u-radi-ievropy-poperedjaut-pro-zagrozu-biologichnyh-atak-terorystiv-pislya-zavershennya-epidemiyi.html

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Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 показала вразливість сучасного світу до біологічної зброї та масштаби шкоди, яку вона може завдати.

Після завершення пандемії може зрости ризик використання біологічної зброї екстремістськими угрупованнями. Про це йдеться у висновку експертів Ради Європи з боротьби з тероризмом, опублікованому виданням Funke Mediengruppe, повідомляє Deutsche Welle.

Експерти зазначають, що деякі угруповання вже експериментували з такою зброєю. Вони наголошують, що біологічна зброя може завдати людям та економіці значно більшої шкоди, ніж «традиційні» способи нападів екстремістів.

Тому експерти закликають країни Європи виробити скоординовану відповідь на цю загрозу. Так, на їхню думку, потрібно створити загальну систему моніторингу, котра допомагатиме розслідувати підозрілі випадки.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що в терористичній організації «Ісламська держава» коронавірус SARS-CoV-2 оголосили «солдатом Аллаха». Терористи, зокрема, закликали своїх прибічників скористатися пандемією для здійснення нових нападів.