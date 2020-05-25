Шмигаль заговорив про «нездорові амбіції» деяких міністрів

Шмигаль про Кабмін: Всі міністри мають амбіції, але у декого вони нездорові

https://racurs.ua/ua/n138705-shmygal-zagovoryv-pro-nezdorovi-ambiciyi-deyakyh-ministriv.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, запевняє, що жодних великих конфліктів між міністрами чи урядовцями і Офісом президента Володимира Зеленського наразі немає. Водночас очільник Кабміну згадав про наявність нездорових амбіцій у деяких міністрів.

Сьогодні в Кабміні відкритих конфліктів немає. Можливо, є щось особисте у міністрів, але такого, щоб хтось затявся і тому робота стоїть, то такого немає. Це добрий знак, — заявив Шмигаль «Українській правді».

На його думку наявність амбіцій у членів уряду не є проблемою.

Всі міністри амбітні люди. У когось амбіції здорові, у когось — ні. Всі їх по-різному реалізують. Хтось хоче медійності. А хтось тихо робить свою роботу. У Лазебної (глава Мінсоцу — ред.) дуже швидко всі ініціативи проходять. Тихо, скромно, але вона дуже швидко просувається. Тому амбіції міністрів це не проблема, — резюмував прем'єр.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що у міністра охорони здоров’я Максима Степанова «запаморочення від успіху», оскільки «він відчуває себе медіазіркою». Джерела в уряді зазначили, що група піарників глави МОЗ працює над його впізнаваністю у ЗМІ, а сам Степанов планує стати наступним прем'єром.