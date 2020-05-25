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У Москві ритуальники влаштували розбірки з автоматами. Фото: МБХ медіа

Російські ритуальники знову влаштували розбірки, цього разу з автоматами — ЗМІ (ВІДЕО)

25 тра 2020, 12:24
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У Росії сталися чергові розбірки між представниками сфери ритуальних послуг. Перестрілка з використанням автоматів зав’язалася у дворі житлового комплексу в Москві.

Унаслідок стрілянини двоє осіб дістали поранення, восьмеро були затримані. У них вилучили зброю, повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на джерела.

Причиною конфлікту ритуальників стала недостача великої суми грошей. Із регіонів до Москви приїхали «ревізори», під час розбірок зі столичними колегами сталася стрілянина.

У мережі опублікували відео з моментом затримання підозрюваних у перестрілці.



Зазначимо, що близько двох тижнів тому в Росії сталася бійка між ритуальниками. У Калузі конкуренти з різних похоронних бюро влаштували розбірки біля моргу.


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