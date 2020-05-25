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У Москві ритуальники влаштували розбірки з автоматами. Фото: МБХ медіа
Російські ритуальники знову влаштували розбірки, цього разу з автоматами — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n138707-rosiyski-rytualnyky-znovu-vlashtuvaly-rozbirky-cogo-razu-z-avtomatamy-zmi-video.htmlРакурс
У Росії сталися чергові розбірки між представниками сфери ритуальних послуг. Перестрілка з використанням автоматів зав’язалася у дворі житлового комплексу в Москві.
Унаслідок стрілянини двоє осіб дістали поранення, восьмеро були затримані. У них вилучили зброю, повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на джерела.
Причиною конфлікту ритуальників стала недостача великої суми грошей. Із регіонів до Москви приїхали «ревізори», під час розбірок зі столичними колегами сталася стрілянина.
У мережі опублікували відео з моментом затримання підозрюваних у перестрілці.
Зазначимо, що близько двох тижнів тому в Росії сталася бійка між ритуальниками. У Калузі конкуренти з різних похоронних бюро влаштували розбірки біля моргу.
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