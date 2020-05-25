В Киеве задержали педофила. Фото: прокуратура столицы

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В Киеве полиция задержала мужчину, который создавал и распространял детскую порнографию.

Прокуратура сообщила о подозрении 28-летнему жителю Волынской области, который систематически совершал сексуальное насилие над 13-летним мальчиком и снимал все на видео. Порноконтент злоумышленник продавал для размещения в интернете. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В доме злоумышленника провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с порнокартинками с участием ребенка. Оказалось, что пострадавший является крестником изверга.

Действия злоумышленника правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Суд арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, в апреле полиция задержала 41-летнего киевлянина, которого подозревают в растлении 10-летнего ребенка. Оказалось, что педофил совершил более 40 преступлений сексуального характера с участием несовершеннолетних.