У Києві затримали педофіла. Фото: прокуратура столиці

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У Києві поліція затримала чоловіка, який створював та розповсюджував дитячу порнографію.

Прокуратура повідомила про підозру 28-річному мешканцю Волинської області, який систематично вчиняв сексуальне насильство над 13-річним хлопчиком та знімав усе на відео. Порноконтент зловмисник продавав для розміщення в інтернеті. Про це 25 травня повідомила прес-служба столичної прокуратури.

В оселі зловмисника провели обшуки й вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони із порнозображеннями за участі дитини. Виявилося, що потерпілий є похресником нелюда.

Дії зловмисника правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Суд арештував підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, у квітні поліція затримала 41-річного киянина, якого підозрюють у розбещенні 10-річної дитини. Виявилося, що педофіл вчинив понад 40 злочинів сексуального характеру за участю неповнолітніх.