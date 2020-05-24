Учені знайшли пояснення загадковому явищу

https://racurs.ua/ua/n138682-ucheni-vstanovyly-chomu-zubna-pasta-z-chasom-tverdiie.html

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Зубна паста, як й інші подібні матеріали, з часом твердіють. Подивившись всередину ковпачка зубної пасти можна побачити тверді білі залишки — тверду версію пасти, яка видавлюється на зубну щітку. Причини цього явища зазвичай пояснювалися зміною навантажень, які паста поступово зазнає, але вчені давно підозрювали, що тут прихований якийсь інший процес.

Міжнародна група учених відкрила процес, який називали «контактно-контрольованим старінням». Він пояснює деякі зміни з часом у матеріалах у формі пасти, повідомляє прес-служба Делаверського університету (США).

Учені встановили, що між частинками пасти утворюються контакти, стабілізуючи її мікроструктуру. Потім ці контакти «дерев'яніють», підвищуючи жорсткість матеріалів.

Ймовірно, такі явища спостерігаються в усіх матеріалах подібної структури — цементах, фарбах, глинах тощо.

Коли люди уявляють старіння матеріалів і зміни механічних властивостей матеріалів у міру їх старіння, вони мають на увазі зміни в організації або мікроструктурі матеріалу, — зазначають учені.

Однак вже перші проведені науковцями експерименти показали, що мікроструктура матеріалів у пасті не змінюється з часом. Тому вчені почали шукати інше пояснення цього явища, використовуючи «лазерні пінцети» — сфокусовані лазерні промені для маніпулювання, згинання та розриву мікроскопічних структур частинок.

Ця технологія дозволила виявити зміну жорсткості зв’язків між частинками у пасті й відкрити явище контактно-контрольованого старіння.

Нагадаємо, торік американські учені відкрили революційний спосіб згинання металів, який може зробити військову техніку міцнішою.