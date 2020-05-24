Ученые нашли объяснение загадочному явлению

https://racurs.ua/n138682-uchenye-vyyasnili-pochemu-zubnaya-pasta-so-vremenem-tverdeet.html

Ракурс

Зубная паста, как и другие подобные материалы, со временем твердеют. Посмотрев внутрь колпачка зубной пасты можно увидеть твердые белые остатки — твердую версию пасты, которая выдавливается на зубную щетку. Причины этого явления обычно объяснялись изменением нагрузок, которым паста со временем подвергается, но ученые давно подозревали, что здесь скрыт какой-то другой процесс.

Международная группа ученых открыла процесс, который называли «контактно-контролируемым старением». Он объясняет некоторые изменения со временем в материалах в форме пасты, сообщает пресс-служба Делаверского университета (США).

Ученые установили, что между частицами пасты образуются контакты, стабилизируя ее микроструктуру. Затем эти контакты «деревенеют», повышая жесткость материалов.

Вероятно, такие явления наблюдаются во всех материалах подобной структуры — цементах, красках, глинах.

Когда люди представляют старения материалов и изменения механических свойств материалов по мере их старения, они имеют в виду изменения в организации или микроструктуре материала, — отмечают ученые.

Однако уже первые проведенные учеными эксперименты показали, что микроструктура материалов в пасте не меняется со временем. Поэтому ученые начали искать другое объяснение этого явления, используя «лазерные пинцеты» — сфокусированы лазерные лучи для манипулирования, сгибания и разрыва микроскопических структур частиц.

Эта технология позволила обнаружить изменение жесткости связей между частицами в пасте и открыть явление контактно-контролируемого старения.

Напомним, в прошлом году американские ученые открыли революционный способ сгибания металлов, который может сделать военную технику крепче.