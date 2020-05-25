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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

«Биодобавки от коронавируса»: разоблачена масштабная система продажи якобы средств от COVID-19 (ФОТО, ВИДЕО)

25 мая 2020, 15:26
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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 привлекает дельцов, которые пытаются нажиться на страхе людей перед этим заболеванием.

В Украине разоблачена масштабная система продажи несертифицированных биодобавок, которые якобы усиливают защиту организма от коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе отмечают, что коммерсанты в этой ситуации вводили людей в заблуждение.

Отмечается, что продажу этих средств организовала группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок.

Во время обысков, которые проводились в помещениях, колл-центрах и местах проживания фигурантов, были изъяты доказательства противоправной деятельности, а также более 1,1 млн долл. США.

Также правоохранители установили, что дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов, нанеся бюджету ущерб на сумму более 80 млн грн.

Продолжаются следственные действия.

Разоблачена система продажи биодобавок, которые якобы помогают от коронавируса, фото: СБУ

Разоблачена система продажи биодобавок, которые якобы помогают от коронавируса, фото: СБУ

Разоблачена система продажи биодобавок, которые якобы помогают от коронавируса, фото: СБУ

Разоблачена система продажи биодобавок, которые якобы помогают от коронавируса, фото: СБУ

Разоблачена система продажи биодобавок, которые якобы помогают от коронавируса, фото: СБУ



Напомним, в апреле в Киевской области разоблачили мошенников, которые продавали поддельные антисептики и несуществующие средства индивидуальной защиты.

Источник: Ракурс


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