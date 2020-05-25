Зеленскому мало пяти лет, чтобы что-то изменить — заместитель Ермака

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Владимир Зеленский во время предвыборной кампании год назад заявлял, что больше не будет баллотироваться в президенты после окончания пятилетнего срока. Сейчас в команде Зеленского заговорили о возможности участия действующего главы государства в предстоящих президентских выборах.

Не говорил с ним об этом. Но мое личное мнение — я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции. Почему я так считаю? Потому что в действительности мало пяти лет для политики, за которые можно что-то изменить, — рассказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов изданию «Гордон».

Трофимов подчеркнул, что это его личное мнение. В то же время он убежден, что Зеленский самостоятельно решит, баллотироваться ли ему в президенты во второй раз.

Я не могу решать за президента… И еще, как ни крути, есть много времени для того, чтобы что-то менять, делать какие-то выводы. Это будет чисто его решение, — резюмировал Трофимов.

Напомним, Зеленский во время пресс-конференции 20 мая сообщил, планирует ли идти на второй президентский срок.