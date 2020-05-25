Нардеп обвинил Зеленского в продаже сериала российскому телеканалу. Фото: Khabri

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Ракурс

Сериал «Родственнички», который был снят «Студией Квартал-95» в 2016 году, с 18 мая демонстрируется на российском телеканале СТС. Продюсером этого проекта выступил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил нардеп из партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Гончаренко отметил, что с телеканалом СТС связана Алина Кабаева, которой давно приписывают роман с президентом России Владимиром Путиным, а также несколько российских олигархов, в отношении которых действуют финансовые санкции.

Алина Кабаева является председателем совета директоров Национальной медиа группы, которая владеет «СТС Медиа Груп». Кроме того, Национальная медиа группа владеет значительной долей «Первого канала» и «Рен-ТВ».

Гончаренко заявил, что одним из бенефициаров телеканала СТС является российский олигарх Алексей Мордашов, компания которого находится под американскими санкциями с начала 2018 года. Санкции были введены после того, как компания поставила в оккупированный Крым газовые турбины, выпущенные на совместном с Siemens предприятии.

Собственником СТС также является российский государственный банк ВТБ, который владеет телеканалом через кипрский оффшор Telcrest Investmets Ltd.

Нардеп утверждает, что Зеленский неспроста 15 мая снял санкции с некоторых оффшоров. Гончаренко предполагает, что это было сделано специально для получения роялти за показ сериала на российском телекананале. Также Гончаренко напомнил, что у Зеленского есть несколько компаний на Кипре.

По мнению нардепа, «Студия Квартал-95» в любом случае получит деньги от показа сериала на российском телеканале, который связан с властью РФ. Гончаренко считает это «торговлей на крови».

Как ранее писал «Ракурс», Шестой апелляционный административный суд признал законным снятие запрета с сериала «Сваты» и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который выступил в оккупированном Крыму.