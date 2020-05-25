Армия, язык, вера — это лукавый вектор, заявляют в офисе Зеленского

Армия, язык, вера — это лукавый вектор, заявляют в офисе Зеленскогоhttps://racurs.ua/n138725-armiya-yazyk-vera-eto-lukavyy-vektor-zayavlyaut-v-ofise-zelenskogo.htmlРакурс
Армия, язык, вера — достаточно лукавый вектор. Об этом заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов во время разговора об УПЦ Московского патриархата.
Я верующий и прихожанин Украинской православной церкви. Но, к сожалению, такое количество времени при каденции прошлой президента было посвящено этому вопросу…, — отметил Трофимов изданию «Гордон».
На уточнение интервьюера о лозунге бывшего президента Петра Порошенко «Армия, язык, вера», заместитель Андрея Ермака ответил:
Да. Такой выбрали, достаточно лукавый, вектор… И это просто дискредитировало действия миллионов украинских верующих.
Трофимов также рассказал, что периодически ему удается пообщаться с предстоятелем РПЦ в Украине Онуфрием.
Онуфрий очень глубокий человек. Он монах, человек, который служит Богу. Он сочетает в себе такие уникальные для меня лично черты, как мудрость, твердость. И в то же время какаю-то безграничную любовь ко всем. Эти вещи вместе не всегда живут. Он для меня на совсем другом духовном уровне, — резюмировал Трофимов.