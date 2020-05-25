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Армия, язык, вера — это лукавый вектор, заявляют в офисе Зеленского

Армия, язык, вера — это лукавый вектор, заявляют в офисе Зеленского

25 мая 2020, 15:48
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Армия, язык, вера — достаточно лукавый вектор. Об этом заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов во время разговора об УПЦ Московского патриархата.

Я верующий и прихожанин Украинской православной церкви. Но, к сожалению, такое количество времени при каденции прошлой президента было посвящено этому вопросу…, — отметил Трофимов изданию «Гордон».

На уточнение интервьюера о лозунге бывшего президента Петра Порошенко «Армия, язык, вера», заместитель Андрея Ермака ответил:

Да. Такой выбрали, достаточно лукавый, вектор… И это просто дискредитировало действия миллионов украинских верующих.

Трофимов также рассказал, что периодически ему удается пообщаться с предстоятелем РПЦ в Украине Онуфрием.



Онуфрий очень глубокий человек. Он монах, человек, который служит Богу. Он сочетает в себе такие уникальные для меня лично черты, как мудрость, твердость. И в то же время какаю-то безграничную любовь ко всем. Эти вещи вместе не всегда живут. Он для меня на совсем другом духовном уровне, — резюмировал Трофимов.


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