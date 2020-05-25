В Виннице убили военнослужащего. Фото: flickr.com

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В Виннице полиция расследует обстоятельства убийства 28-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Раненого бойца нашли ночью 24 мая на перекрестке улиц Шмидта — Брацлавская. Карета скорой доставила пострадавшего в больницу, где медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Житель Винницы, который служил в в/ч 3008, умер в больнице. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Винницкой области.

Правоохранители пытаются установить обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Убийцам грозит до 10 лет тюрьмы.

Воинская часть 3008 Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook сообщила, что в день своей гибели у 28-летнего старшего солдата Андрея Карася был выходной.

Погибший был родом из города Бар. Служил в НГУ с 2016 года на должности водителя и неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО.

Напомним, 23 мая в городе Вышгород Киевской области произошла драка между группой подростков и двумя ветеранами АТО. Во время драки один из подростков завладел оружием одного из экс-военных и застрелил оппонента. Второго ветерана сильно избили.