Цікаві новини про тварин: українці вигадують кумедні імена парі качок-дипломатів, які оселилися в дворі МЗС

https://racurs.ua/ua/n138728-kashtan-i-tuya-zoryan-i-shkiryak-ukrayinci-vygaduut-kumedni-imena-pari-kachok-dyplomativ-yaki.html

Ракурс

Міністерство закордонних справ України, за прикладом колег з Великої Британії, де домашні коти вже давно офіційно «працюють» на державній роботі, завело собі пару качок. Очільник МЗС Дмитро Кулеба запропонував усім охочим обрати качкам-дипломатам імена.

Є така історія. У двір Міністерства закордонних справ України прилетіла сімейна пара. Поводять себе дипломатично, із задоволенням позують на камеру. Ходять двором, облаштовуються. У зв’язку з цим мною ухвалене рішення надати їм дипломатичні привілеї та імунітети, необхідні для щасливого качиного життя і розмноження, — написав Кулеба у Фейсбук.

Міністр також оприлюднив кілька фото качок. Водночас українці запропонували низку кумедних імен, зокрема: Каштан і Туя, Зрада і Перемога, Карпо і Мотря, Грета і Тунберг, Зорян і Шкіряк.