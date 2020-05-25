У Києві викрили чотири нарколабораторії, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n138729-spivrobitnyka-sbu-pidozruut-u-prychetnosti-do-diyalnosti-chotyroh-narkolaboratoriy-v-kyievi-foto.html

Ракурс

У Києві нейтралізовано злочинну групу, члени котрої у чотирьох нарколабораторіях виготовляли психоактивну речовину амфетамін для подальшого продажу.

До складу злочинної групи входи співробітник СБУ. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону України.

Про підозру одного зі співробітників спецслужби щодо причетності до наркобізнесу також повідомляє прес-центр СБУ та прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Встановлено, що виготовленням наркотичних засобів зловмисники займалися в період з березня по травень цього року. Зазначається, що вони виготовляли щомісяця до 20 кг амфетаміну, що за цінами чорного ринку становить 2 млн грн.

Виготовлені речовини реалізовувалися на території Київської області шляхом закладки пакетиків для покупців, які замовляли їх через інтернет-месенджер Telegram, а до інших регіонів надсилалися поштою. Також зловмисники реалізовували наркотики через особисті зв’язки.

Провівши обшуки у фігурантів та в нарколабораторіях, правоохоронці вилучили прекурсори, реактиви, зброю, наркотичні засоби, психотропні речовини та обладнання, яке використовувалося для виготовлення наркотиків.

Зазначається, що співробітника СБУ — старшого сержанта 2-го відділу Управління оперативного чергування та охорони Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ затримали 22 травня.

Він за посередництва громадянина України придбав 100 грамів психотропної речовини для подальшого збуту

Затриманому співробітнику СБУ та трьом цивільним особам повідомлено підозру в незаконному виробництві та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Затриманим обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, торік у Дніпрі правоохоронці викрили потужну підземну нарколабораторію.