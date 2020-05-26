ГБР возбудило дело из-за «пленок Порошенко-Байдена». Фото: Shutterstock

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Пленки с переговорами пятого президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена обсуждают уже несколько дней. Государственное бюро расследований (ГБР) решило открыть уголовное производство по факту публикации данных записей.

В ГБР отметили, что «незаконное использование технических средств для получения информации могло причинить вред государственным интересам». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В выписке из Единого реестра досудебных расследований сказано, что уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Так, Госбюро расследований считает, что были незаконно приобретены, сбыты или использованы специальные технические средства получения информации. При этом в документе не указывается, кто является подозреваемым в этом уголовном производстве.

Также в выписке сказано, что уголовное производство было открыто 25 мая на основании «самостоятельного выявления следователем уголовного преступления, в частности во время досудебного расследования».

Напомним, ранее издание The Washington Post написало, что Владимир Зеленский может поставить под угрозу отношения Украины с США из-за «пленок Порошенко-Байдена».