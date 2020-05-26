Вбивство Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою до 24 липня

Вбивство Шеремета. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n138753-vbyvstvo-sheremeta-sud-zalyshyv-kuzmenko-pid-vartou-do-24-lypnya.html

Ракурс

Вбивство Павла Шеремета розслідується протягом декількох років, але лише наприкінці минулого року були взяті під варту підозрювані у скоєнні цього злочину. У Печерському районному суді Києва відбулося чергове засідання, на якому розглядалося питання продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою для Юлії Кузьменко. Її підозрюють у причетності до вбивства журналіста.

Суд за підсумками засідання прийняв рішення про продовження запобіжного заходу Кузьменко. Вона залишиться за ґратами до 24 липня, повідомляється в трансляції із залу суду.

Прокурор просив продовжити тримання під вартою підозрюваної ще на два місяці, мотивуючи це ризиками втечі, тиску на свідків і експертів. Адвокат просив обрати для своєї підзахисної альтернативний запобіжний захід. Суд став на бік прокурора і продовжив термін тримання Кузьменко під вартою на два місяці.

Також адвокат Юлії Кузьменко просив про відвід судді Віталія Писанця, який і ухвалив рішення про продовження арешту, проте суд відхилив і це клопотання.

Нагадаємо, напередодні в біля Офісу президента в Києві відбулася акція протесту через справу Павла Шеремета. До Зеленського під офіс прийшли до 200 осіб, серед яких були батьки Кузьменко та її чоловік.