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Ракурс
«Півроку за ґратами. Де справедливість?»: до Зеленського у справі Шеремета прийшли активісти та рідні підозрюваної Кузьменко, скріншот відео

«Півроку за ґратами. Де справедливість?»: до Зеленського у справі Шеремета прийшли активісти та рідні підозрюваної Кузьменко (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2020, 20:48
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У Києві біля Офісу президента України відбулася акція протесту. На Банковій увечері 25 травня влаштували мітинг щодо справи Шеремета.

Учасники вимагають справедливого і законного розслідування убивства журналіста. Захисники трьох обвинувачених у справі передали офіційні вимоги президенту Володимиру Зеленському.

«Півроку за ґратами. Де справедливість?»: до Зеленського у справі Шеремета прийшли активісти та рідні підозрюваної Кузьменко, фото — Громадське

Акцію протесту назвали «Пів року за ґратами. Де справедливість, пане президенте?». На Фейсбук-сторінці активісти нагадали, що Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь 164 дні перебувають в ізоляторі, а Україна п’ять з половиною місяців «спостерігає за політичним футболом — як відповідальність за справу перекидають один одному, як гарячу картоплю, очільники МВС, генпрокуратури та президент».

До Зеленського прийшли до 200 людей, серед яких були й батьки Кузьменко та її чоловік, повідомляється у трансляції.

Протестувальники вимагали звільнити і зняти всі обвинувачення з підозрюваних у справі Шеремета — Антоненка, Дугарь та Кузьменко. Учасники протесту були з плакатами на підтримку фігурантів справи та з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони скандували гасла «Де справедливість?!», «Біла нитка, досить шити».

«Півроку за ґратами. Де справедливість?»: до Зеленського у справі Шеремета прийшли активісти та рідні підозрюваної Кузьменко, фото — Громадське



Нагадаємо, що саме сьогодні суди розглядають клопотання прокуратури продовжити арешт для підозрюваних. Зокрема, ще два місяці пробуде за ґратами Андрій Антоненко.

Джерело: Ракурс


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