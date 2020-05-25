«Півроку за ґратами. Де справедливість?»: до Зеленського у справі Шеремета прийшли активісти та рідні підозрюваної Кузьменко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138748-pivroku-za-ratamy-de-spravedlyvist-do-zelenskogo-u-spravi-sheremeta-pryyshly-aktyvisty.html

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У Києві біля Офісу президента України відбулася акція протесту. На Банковій увечері 25 травня влаштували мітинг щодо справи Шеремета.

Учасники вимагають справедливого і законного розслідування убивства журналіста. Захисники трьох обвинувачених у справі передали офіційні вимоги президенту Володимиру Зеленському.

Акцію протесту назвали «Пів року за ґратами. Де справедливість, пане президенте?». На Фейсбук-сторінці активісти нагадали, що Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь 164 дні перебувають в ізоляторі, а Україна п’ять з половиною місяців «спостерігає за політичним футболом — як відповідальність за справу перекидають один одному, як гарячу картоплю, очільники МВС, генпрокуратури та президент».

До Зеленського прийшли до 200 людей, серед яких були й батьки Кузьменко та її чоловік, повідомляється у трансляції.

Протестувальники вимагали звільнити і зняти всі обвинувачення з підозрюваних у справі Шеремета — Антоненка, Дугарь та Кузьменко. Учасники протесту були з плакатами на підтримку фігурантів справи та з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони скандували гасла «Де справедливість?!», «Біла нитка, досить шити».

Нагадаємо, що саме сьогодні суди розглядають клопотання прокуратури продовжити арешт для підозрюваних. Зокрема, ще два місяці пробуде за ґратами Андрій Антоненко.