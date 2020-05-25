Антоненко ще два місяці перебуватиме під арештом, скріншот відео

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Справа Павла Шеремета триває, сьогодні підозрюваного Андрія Антоненка залишили під арештом ще на два місці.

Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва. Музикант та ветеран АТО Антоненко буде під вартою до 23 липня, повідомляється у трансляції засідання.

У Печерському райсуді Києва розглядають сьогодні клопотання про продовження терміну перебування усім трьом затриманим та арештованим раніше підозрюваним (крім Антоненка, це Юлія Кузьменко та Яна Дугарь).

Суд відхилив клопотання про взяття Антоненка на поруки.

Нагадаємо, що про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Раніше силовики провели повторний обшук у будинку Юлії Кузьменко. За словами адвоката, вони шукали зброю, вибухівку та інші заборонені предмети.

Минулого тижня стало відомо, що слідство завершується і підозрюваних починають знайомити із матеріалами справи. Крім того, змінилися й підозри Антоненку, Кузьменко та Дугарь. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.