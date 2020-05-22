Слідство завершило справу Шеремета, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n138630-slidstvo-zavershylo-spravu-sheremeta.html

Ракурс

Справа Шеремета наближається до завершення. Сьогодні підозрюваним повідомляють про завершення досудового розслідування. Юлія Кузьменко, Яна Дугарь і Андрій Антоненко отримують відповідні документи.

Сьогодні в Печерському суді не відбулось засідання щодо запобіжного заходу Кузьменко. Захист просив скасувати її арешт, однак суд перенесли на 27 травня, оскільки не з’явились прокурори, а Кузьменко у суд не доставили, повідомляє «Петр и Мазепа» з посиланням на адвоката Кузьменко Тараса Безпалого.

Він також розповів, що адвокатів запросили в слідчий ізолятор, щоб вручити документи щодо завершення розслідування і ознайомлення з матеріалами справи. Більше інформації Беспалий обіцяв надати згодом.

Адвокат Яни Дугарь підтвердив УП, що найближчим часом їм мають повідомити про завершення розслідування.

Учора слідство змінило підозри Кузьменко, Антоненку та Дугарь, які є фігурантами справи про вбивства журналіста Павла Шеремета. Раніше у документі зазначалося, що злочин був вчинений через «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси». Тепер у справі з’явилися невстановлені особи, які є організаторами і щодо них матеріали виділили в окреме провадження. Нібито вони вирішили створити «вкрай резонансну подію» і залучали до злочину Антоненка, Дугарь та Кузьменко.

Відтепер Антоненко не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко разом з ним закладала вибухівку, але не підривала авто.