Бужанський оскверняє пам’ять Небесної сотні: активісти поскаржилися на “слугу” Венедіктовій

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Максим Бужанський, одіозний нардеп з фракції «Слуга народу», знову опинився в епіцентрі скандалу. Цього разу на Бужанського поскаржилися до Офісу генпрокурора через осквернення пам’яті Небесної сотні.

Йдеться про вчинок нардепа під час засідання Верховної Ради 20 лютого 2020 року, коли усі народні депутати, окрім Бужанського, встали і вшанували хвилиною мовчання загиблих під час розстрілів на Майдані.

Заявником виступив активіст Олексій Кляшторний, який раніше на своїй сторінці у Фейсбук анонсував подачу скарги Ірині Венедіктовій. За його словами, Бужанський вчинив хуліганські дії, висловлюючи публічну неповагу героям в стінах українського парламенту.

Сам «слуга» інформацію про подачу скарги на нього прокоментував коротко: «Прекрасно».

Нагадаємо, Бужанський під час засідання Ради 20 лютого не відреагував на заклик віце-спікера вшанувати хвилиною мовчання пам’ять героїв Небесної сотні. Тоді нардеп виявився єдиним, хто залишився демонстративно сидіти.

Активісти вважають такий вчинок депутата «грубим порушенням громадського порядку (йдеться про демонстративне іґнорування вшанування пам’яті загиблих героїв) з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом».