У Львові ще тиждень не будуть пом'якшувати карантин . Фото: Ракурс

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Ракурс

У Львові карантин буде продовжено до 29 травня. У місті не будуть пом’якшувати обмеження через складну епідеміологічну ситуацію у регіоні.

Таке рішення було прийнято сьогодні під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

Мер Львова заявив, що Кабмін фактично позбавив міста права самостійно приймати рішення про послаблення карантину, тому що це питання належить до компетенції лише регіональних комісій.

На думку Садового, це не правильно і він має намір із цього приводу звернутися до Кабміну.

Мер Львова уточнив, що наразі у міста два найважливіших питання. Це робота громадського транспорту і відкриття дитячих садків.

Садовий уточнив, що зараз у Львові автобуси, трамваї і тролейбуси працюють у режимі спецперевезень. Із понеділка міська влада збільшить кількість громадського транспорту на рейсах.

А ось дитячі садки зможуть відкритися лише після 29 травня. Мер Львова додав, що міська влада не порушуватиме закон і зачекає з відкриттям дитячих дошкільних закладів.

Садовий наголосив, що пом’якшення карантину буде можливим лише у тому випадку, якщо епідеміологічна ситуація у місті покращиться, тому він закликав жителів Львова продовжувати дотримуватися усіх запобіжних заходів.

Як раніше писав «Ракурс», Садовий заявляв, що у Львові можуть посилити карантин, якщо відсоток підтверджених випадків зараження коронавірусом протягом трьох днів поспіль буде перевищувати 23% від загальної кількості проведених тестів.