Во Львове карантин не будут смягчать еще неделю. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138628-vo-lvove-karantin-ne-budut-smyagchat-esche-nedelu.html

Ракурс

Во Львове карантин будет продлен до 29 мая. В городе не будут смягчать ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

Такое решение было принято сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовый.

Мэр Львова заявил, что Кабмин фактически лишил города права самостоятельно принимать решение об ослаблении карантина, потому что данный вопрос относится к компетенции лишь региональных комиссий.

По мнению Садового, это не правильно и он намерен по данному поводу обратиться в Кабмин.

Мэр Львова уточнил, что на данный момент у города два самых важных вопроса. Это работа общественного транспорта и открытие детских садов.

Садовый уточнил, что сейчас во Львове автобусы, трамваи и троллейбусы работают в режиме спецперевозок. С понедельника городские власти увеличат количество транспорта на рейсах.

А вот детские сады смогут открыться лишь после 29 мая. Мэр Львова добавил, что городская власть не будет нарушать закон и повременит с открытием детских дошкольных заведений.

Садовой подытожил, что смягчение карантина будет возможным лишь в том случае, если эпидемиологическая ситуация в городе улучшится, поэтому он призвал жителей Львова продолжать соблюдать все меры предосторожности.

Как ранее писал «Ракурс», Садовый заявлял, что во Львове могут ужесточить карантин, если процент подтвержденных случаев заражения коронавирусом на протяжении трех дней подряд будет превышать 23% от общего количества проведенных тестов.