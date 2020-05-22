Бужанский оскверняет память Небесной сотни: активисты пожаловались на «слугу» Венедиктовой

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Ракурс

Максим Бужанский, одиозный нардеп из фракции «Слуга народа», вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз на Бужанского пожаловались в Офис генпрокурора из-за осквернения памяти Небесной сотни.

Речь идет о поступке нардепа во время заседания Верховной Рады 20 февраля 2020 года, когда все депутаты, за исключением Бужанского, встали и минутой молчания почтили память героев, погибших в результате расстрелов на Майдане.

Заявителем выступил активист Алексей Кляшторный, который ранее на своей странице в Фейсбук анонсировал подачу жалобы Ирине Венедиктовой. По его словам, Бужанский совершил хулиганские действия, выражая публичное неуважение к героям в стенах украинского парламента.

Сам «слуга» информацию о подаче жалобы на него прокомментировал коротко: «Прекрасно».

Напомним, Бужанский во время заседания Рады 20 февраля не отреагировал на призыв вице-спикера почтить минутой молчания память героев Небесной сотни. Тогда нардеп оказался единственным, кто остался демонстративно сидеть.

Активисты считают такой поступок депутата «грубым нарушением общественного порядка (речь идет о демонстративном игнорировании памяти погибших героев) из-за явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью и исключительным цинизмом».