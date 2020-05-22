Бужанский оскверняет память Небесной сотни: активисты пожаловались на «слугу» Венедиктовой

Венедиктовой пожаловались на Бужанского из-за осквернения памяти Небесной сотни (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n138629-venediktovoy-pojalovalis-na-bujanskogo-iz-za-oskverneniya-pamyati-nebesnoy-sotni-dokument.htmlРакурс
Максим Бужанский, одиозный нардеп из фракции «Слуга народа», вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз на Бужанского пожаловались в Офис генпрокурора из-за осквернения памяти Небесной сотни.
Речь идет о поступке нардепа во время заседания Верховной Рады 20 февраля 2020 года, когда все депутаты, за исключением Бужанского, встали и минутой молчания почтили память героев, погибших в результате расстрелов на Майдане.
Заявителем выступил активист Алексей Кляшторный, который ранее на своей странице в Фейсбук анонсировал подачу жалобы Ирине Венедиктовой. По его словам, Бужанский совершил хулиганские действия, выражая публичное неуважение к героям в стенах украинского парламента.
Сам «слуга» информацию о подаче жалобы на него прокомментировал коротко: «Прекрасно».
Напомним, Бужанский во время заседания Рады 20 февраля не отреагировал на призыв вице-спикера почтить минутой молчания память героев Небесной сотни. Тогда нардеп оказался единственным, кто остался демонстративно сидеть.
Активисты считают такой поступок депутата «грубым нарушением общественного порядка (речь идет о демонстративном игнорировании памяти погибших героев) из-за явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью и исключительным цинизмом».