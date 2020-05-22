Следствие завершило дело Шеремета, фото — УП

https://racurs.ua/n138630-sledstvie-zavershilo-delo-sheremeta.html

Ракурс

Дело Шеремета близится к завершению. Сегодня подозреваемым сообщают о завершении досудебного расследования. Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и Андрей Антоненко получают соответствующие документы.

Сегодня в Печерском суде не состоялось заседание по поводу избрания меры пресечения Кузьменко. Защита просила отменить ее арест, однако суд перенесли на 27 мая, поскольку не пришли прокуроры, а Кузьменко в суд не доставили, сообщает «Петр и Мазепа» со ссылкой на адвоката Кузьменко Тараса Беспалого.

Он также рассказал, что адвокатов пригласили в следственный изолятор, чтобы вручить документы о завершении расследования и ознакомления с материалами дела. Больше информации Беспалый обещал предоставить позже.

Адвокат Яны Дугарь подтвердил УП, что в ближайшее время им должны сообщить о завершении расследования.

Вчера следствие изменило подозрение Кузьменко, Антоненко и Дугарь, которые являются фигурантами дела об убийствах журналиста Павла Шеремета. Ранее в документе отмечалось, что преступление было совершено из-за «ультранационалистических идей». Теперь в деле появились неустановленные лица, являющиеся организаторами. Материалы относительно новых лиц выделили в отдельное производство. Якобы именно они решили создать «крайне резонансное событие» и привлекали к преступлению Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Отныне Антоненко не организатор, а исполнитель преступления по предварительному сговору, а Кузьменко вместе с ним закладывала взрывчатку, но не подрывала авто.