Справа Марківа: на Донбасі почали слідчий експеримент, фото — МВС

https://racurs.ua/ua/n138746-sprava-markiva-na-donbasi-pochaly-slidchyy-eksperyment-foto.html

Ракурс

Справа Віталія Марківа отримала новий поштовх. Сьогодні на Донбасі почали слідчий експеримент у справі засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа. Фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження.

Нові дослідження проходять у Слов’янську, куди прибула група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту, повідомили в МВС.

Слідчий експеримент проводять у кримінальному провадженні Національної поліції про обставини загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова 24 травня 2014 року.

Спеціалісти проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих місцях, де розгорталися події.

У Нацполіції прагнуть отримати висновки експертів, які може використати італійське правосуддя, щоб неупереджено розглянути апеляцію у справі Марківа від імені України.

Наразі початок апеляційного процесу в Мілані заблокований через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, що 30-річний старший сержант Нацгвардії Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана. У липні минулого року суд присудив йому 24 роки неволі. Його арештували у Болоньї 30 червня 2017 року.

На суді Марків сказав, що є українським військовим, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну.

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС і Генпрокуратурі зайнятися питанням повернення Марківа. 20 листопада Київ подав апеляційну скаргу на вирок Марківу. Адвокати запевняють, що група репортерів потрапила під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин.

Офіційний Рим заявляє про незалежність і неупередженість італійського судочинства.