Дело Маркива: на Донбассе начали следственный эксперимент для апелляции в Италии, фото — МВД

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Дело Виталия Маркива получило новый толчок. Сегодня на Донбассе начали следственный эксперимент по делу осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива. Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования.

Новые исследования проходят в Славянске, куда прибыла группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института, сообщили в МВД.

Следственный эксперимент проводят в уголовном производстве Национальной полиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года.

Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же местах, где разворачивались события шестилетней давности.

В Нацполиции стремятся получить заключения экспертов, которое может использовать итальянское правосудие, чтобы беспристрастно рассмотреть апелляцию в деле Маркива от имени Украины.

Пока начало апелляционного процесса в Милане заблокировано из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, что 30-летний старший сержант Нацгвардии Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме возле Милана. В июле прошлого года суд приговорил его к 24 годам. Его арестовали в Болонье 30 июня 2017 года.

На суде Маркив сказал, что является украинским военным, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения Маркива. 20 ноября Киев подал апелляционную жалобу на приговор. Адвокаты утверждают, что группа репортеров попала под перекрестный огонь, поэтому невозможно установить, в результате каких выстрелов (со стороны боевиков или ВСУ) погибли итальянец и россиянин.

Официальный Рим заявляет о независимости и беспристрастности итальянского судопроизводства.