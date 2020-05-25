Отставка Верланова: бывший главный налоговик рассказал об обстоятельствах увольнения, фото — Громадське

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Сергей Верланов, бывший председатель Государственной налоговой службы, экс-заместитель министра финансов Украины рассказал об обстоятельствах своей отставки в апреле этого года.

Он знал, что потеряет должность, но ожидал, что высшие должностные лица это «нормально объяснят и донесут».

Верланов рассказал, что оспаривает правомерность своего увольнения, сообщает «Громадське». Иск принят Окружным административным судом города Киева. На 19 июня назначено подготовительное судебное заседание.

Верланов приветствует работу Временной следственной комиссии, поскольку «любой аудит — это хорошо», хотя отмечает, что в Раде изменили аудированной срок — с 9 до 18 месяцев.

Экс-налоговик рассказал об уголовных производства, по поводу которых у него дома провели обыск, а счета заблокировали. По его словам, производство развивается, по нему проходят следственные действия.

В Офис генпрокурора Верланов подал заявление на Игоря Уманского, экс-министра финансов. Но оно, по словам экс-главы Фискальной службы, осталось незамеченным. Дело не внесли в Единый реестр досудебных расследований и Верланов подал жалобу в Печерский райсуд на действия Офиса генерального прокурора.

Верланов отметил, что после его отставки налоговая начала снова проверки, несмотря на мораторий. Для этого, по его словам, выбирают компании реального сектора экономики, например, пивоваренные фабрики, которые начали производить гораздо меньше продукции.

Я говорил, что могут повыситься риски давления на бизнес, прошло немного времени, но по результатам мая и июня мы четко увидим, куда движется налоговая, — рассказал экс-налоговик.

Верланова и главу таможни Максима Нефедова 24 апреля уволили из правительства. Это произошло после назначения нового министра финансов и скандальных заявлений бывшего главы Минфина Игоря Уманского. Тот заявлял, что бюджет теряет ежемесячно 5 млрд грн из-за схем с НДС. Уманский обвинял в «схематозе» таможенную и фискальную службу. После этого Рада создала специальную ВСК.