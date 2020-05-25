Платить за электроэнергию придется в двух платежках, фото — "Район. Луцк"

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Платежки за электроэнергию для бытовых потребителей разделят на оплату поставок и транспортировки услуги. Это будет сделано таким же образом, как сейчас граждане платят за газ.

О новации, которую введут в Украине, сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк.

Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Транспортировка — это естественная монополия, а поставка — это конкурентный рынок, поэтому эти услуги должны предоставлять различные компании, — сообщил Тарасюк «Бизнес.Цензору».





Таким же образом ранее в Украине разделили уплату за газ. С 1 января этого года население получает платежки за газ и за его транспортировку. Граждане считали, что такая ситуация привела к повышению конечной стоимости газа, хотя в Кабмине объявляли, что платежки за газ стали меньше.

Недавно правительство пообещало, что в 2020 году стоимость электроэнергии для населения не повысится. В то же время в Украине могут отменить льготный тариф на электроэнергию для населения. Сейчас льготный тариф в Украине действует на первые 100 кВт-час в месяц. Его планируют отменить с 1 января 2021 года.