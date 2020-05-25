Платити за електроенергію доведеться у двох платіжках, фото — "Район.Луцьк

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Платіжки за електроенергію для побутових споживачів розділять на сплату за постачання і транспортування послуги. Це буде зроблено у такий же спосіб, як нині громадяни сплачують за газ.

Про новацію, яку запровадять в Україні, повідомив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Валерій Тарасюк.

Для промислових споживачів такий поділ уже існує. Надалі це чекає на всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усі країнах. Транспортування — це природна монополія, а поставка — це конкурентний ринок, тому ці послуги мають надавати різні компанії, — повідомив Тарасюк «Бізнес.Цензору».

У такий самий спосіб раніше в Україні розділили сплату за газ. З 1 січня цього року населення отримує платіжки за газ і за його транспортування. Громадяни вважали, що така ситуація призвело до підвищення кінцевої вартості газу, хоча в кабміні оголошували, що платіжки за газ стали меншими.

Нещодавно уряд пообіцяв, що в 2020 році вартість електроенергії для населення не підвищиться.

Водночас в Україні можуть скасувати пільговий тариф на електроенергію для населення. Наразі пільговий тариф в Україні діє на перші 100 кВт-год/місяць. Його планують скасувати з 1 січня 2021 року.