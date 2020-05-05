В Україні можуть скасувати пільговий тариф на електроенергію для населення. Фото: KP.UA

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Пільговий тариф на електроенергію для населення можуть скасувати в Україні. Таку пропозицію винесла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Наразі пільговий тариф в Україні діє на перші 100 кВт-год/місяць. Його планують скасувати з 1 січня 2021 року. Пропозицію озвучив член НКРЕКП Дмитро Коваленко на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пишуть «Українські новини».

За даними відомства, таке рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд грн на рік. Окрім того, протягом двох-п'яти років в Україні хочуть скасувати перехресне субсидування і забезпечити адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

Таке рішення дозволить наповнити бюджет ще 38 млрд грн на рік. Серед інших пропозицій — тимчасова заборона на будівництво нових «зелених» електростанцій, зниження «зеленого» тарифу для всіх об'єктів відновлюваної енергії до 8−9 євроцентів.

Згідно зі встановленими тарифами НКРЕКП, при споживанні електроенергії в обсязі до 100 кВт-год на місяць, тариф для населення становить 90 копійок за 1 кВт/год (з ПДВ). Обсяг, що перевищує 100 кВт/год, оплачується за тарифом 1,68 грн за 1 кВт/год (з ПДВ).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про загрозу енергетичній безпеці країни і дестабілізації енергосистеми через неконтрольоване зростання виробництва «зеленої» енергії і недосконалість ціноутворення на даний вид електроенергії.