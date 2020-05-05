В Украине могут отменить льготный тариф на электроэнергию для населения. Фото: KP.UA

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Льготный тариф на электроэнергию для населения могут отменить в Украине. Такое предложение вынесла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

На данный момент льготный тариф действует на первые 100 кВт-ч/месяц. Его планируют отменить с 1 января 2021 года. Предложение озвучил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишут «Українські новини».

По данным ведомства, такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд грн в год. Кроме того, в течение двух-пяти лет в Украине хотят отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

Такое решение позволит наполнить бюджет еще 38 млрд грн в год. Среди других предложений — временный запрет на строительство новых «зеленых» электростанций, снижение «зеленого» тарифа для всех объектов возобновляемой энергии до 8−9 евроцентов.

Согласно установленным тарифам НКРЭКУ, при потреблении электроэнергии в объеме до 100 кВт-ч в месяц, тариф для населения составляет 90 копеек за 1 кВт/ч (с НДС). Объем, превышающий 100 кВт/ч, оплачивается по тарифу 1,68 грн за 1 кВт/ч (с НДС).

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации энергосистемы из-за неконтролируемого роста производства «зеленой» энергии и несовершенства ценообразования на данный вид электроэнергии.