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Еще один комитет Рады «отфутболил» программу Кабминаhttps://racurs.ua/n137751-esche-odin-komitet-rady-otfutbolil-programmu-kabmina.htmlРакурс
Программа деятельности Кабмина «отфутболена» вторым комитетом Верховной Рады. На этот раз документ был забракован комитетом по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание данного комитета, на котором было принято решение обратиться к комитету по вопросам экономического развития с просьбой отправить программу деятельности правительства на доработку, пишет «Укринформ».
В решении указано, что программа правительства должна быть доработана с учетом всех замечаний и предложений, высказанных во время ее обсуждения. Данное решение было принято единогласно.
Кроме того, народным депутатам, которые принимали участие в обсуждении программы, необходимо до четверга, 7 мая, направить свои предложения в письменной форме каждому министерству или Министерству развития общин и территорий.
Во время заседания члены комитета заслушали представителей различных министерств.
Как известно, комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития назначен главным в рассмотрении программы деятельности правительства.