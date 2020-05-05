Кабмин. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n137751-esche-odin-komitet-rady-otfutbolil-programmu-kabmina.html

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Программа деятельности Кабмина «отфутболена» вторым комитетом Верховной Рады. На этот раз документ был забракован комитетом по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание данного комитета, на котором было принято решение обратиться к комитету по вопросам экономического развития с просьбой отправить программу деятельности правительства на доработку, пишет «Укринформ».

В решении указано, что программа правительства должна быть доработана с учетом всех замечаний и предложений, высказанных во время ее обсуждения. Данное решение было принято единогласно.

Кроме того, народным депутатам, которые принимали участие в обсуждении программы, необходимо до четверга, 7 мая, направить свои предложения в письменной форме каждому министерству или Министерству развития общин и территорий.

Во время заседания члены комитета заслушали представителей различных министерств.

Как известно, комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития назначен главным в рассмотрении программы деятельности правительства.