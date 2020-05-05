Кабмін. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n137751-ische-odyn-komitet-rady-vidfutbolyv-programu-kabminu.html

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Програма діяльності Кабміну «відфутболена» другим комітетом Верховної Ради. Цього разу документ був забракований комітетом із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Сьогодні у режимі відеоконференції відбулося засідання цього комітету, на якому було прийнято рішення звернутися до комітету з питань економічного розвитку з проханням відправити програму діяльності уряду на доопрацювання, пише «Укрінформ».

У рішенні зазначено, що програма уряду повинна бути доопрацьована з урахуванням усіх зауважень і пропозицій, висловлених під час її обговорення. Дане рішення було прийнято одноголосно.

Крім того, народним депутатам, які брали участь у обговоренні програми, необхідно до четверга, 7 травня, направити свої пропозиції у письмовій формі кожному міністерству або Міністерству розвитку громад і територій.

Під час засідання члени комітету заслухали представників різних міністерств.

Як відомо, комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку призначений головним у розгляді програми діяльності уряду.