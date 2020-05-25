Коронавірус у США зробив популярними автомобільні випускні. Фото: Facebook

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Ракурс

Коронавірус у США поставив під загрозу проведення випускних, тому американська молодь почала шукати альтернативні способи святкування закінчення школи. Дуже популярними стають автомобільні випускні.

Випускники приїжджають на машинах до школи, де їм вручають дипломи прямо у відкрите вікно автомобіля.

Деякі школи навіть почали влаштовувати цілі авто-кінотеатри. На великому екрані транслюються промови випускників та напуття викладачів. Випускники за цим можуть спостерігати, не виходячи з автомобіля.

Випускники на автомобілях, прикрашених кулями і різноманітними аксесуарами, влаштовують автопробіги містами, а зустрічні машини і перехожі вітають їх сигналами та вигуками.

Також використовується інший спосіб привітання. Випускник стоїть біля свого будинку, а проїжджаючі повз автомобілі вітають його сигналами.

Такий випускний виглядає набагато цікавіше і урочистіше, ніж звичайне отримання диплома поштою.

Як раніше писав «Ракурс», випускний у режимі онлайн для школярів і студентів, які змушені перебувати вдома на карантині, влаштує відеохостинг YouTube. Онлайн-трансляція випускного запланована на 6 червня і учасниками свята стануть зірки шоу-бізнесу, відомі політики, бізнесмени та блогери.