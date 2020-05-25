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Ракурс
Коронавірус у США зробив популярними автомобільні випускні. Фото: Facebook

У США через коронавірус набувають популярності автовипускні (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2020, 18:46
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Коронавірус у США поставив під загрозу проведення випускних, тому американська молодь почала шукати альтернативні способи святкування закінчення школи. Дуже популярними стають автомобільні випускні.

Випускники приїжджають на машинах до школи, де їм вручають дипломи прямо у відкрите вікно автомобіля.

Коронавірус у США зробив популярними автомобільні випускні. Фото: Facebook

Коронавірус у США зробив популярними автомобільні випускні. Фото: Facebook

Деякі школи навіть почали влаштовувати цілі авто-кінотеатри. На великому екрані транслюються промови випускників та напуття викладачів. Випускники за цим можуть спостерігати, не виходячи з автомобіля.

Коронавірус у США зробив популярними автомобільні випускні. Фото: Facebook

Коронавірус у США зробив популярними автомобільні випускні. Фото: Facebook

Коронавірус у США зробив популярними автомобільні випускні. Фото: FacebookВипускники на автомобілях, прикрашених кулями і різноманітними аксесуарами, влаштовують автопробіги містами, а зустрічні машини і перехожі вітають їх сигналами та вигуками.

Коронавірус у США зробив популярними автомобільні випускні. Фото: Facebook

Коронавірус у США зробив популярними автомобільні випускні. Фото: Facebook

Коронавірус у США зробив популярними автомобільні випускні. Фото: Facebook

Також використовується інший спосіб привітання. Випускник стоїть біля свого будинку, а проїжджаючі повз автомобілі вітають його сигналами.

Такий випускний виглядає набагато цікавіше і урочистіше, ніж звичайне отримання диплома поштою.



Як раніше писав «Ракурс», випускний у режимі онлайн для школярів і студентів, які змушені перебувати вдома на карантині, влаштує відеохостинг YouTube. Онлайн-трансляція випускного запланована на 6 червня і учасниками свята стануть зірки шоу-бізнесу, відомі політики, бізнесмени та блогери.

Джерело: Ракурс


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