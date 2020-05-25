Коронавирус в США сделал популярными автомобильные выпускные. Фото: Facebook

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Ракурс

Коронавирус в США поставил под угрозу проведение выпускных, поэтому молодые американцы начали искать альтернативные способы празднования окончания школы. Очень популярными становятся автомобильные выпускные.

Выпускники приезжают на машинах в школу, где им вручают дипломы прямо в открытое окно автомобиля.

Некоторые школы даже начали устраивать целые авто-кинотеатры. На большом экране транслируются речи выпускников и напутствия преподавателей. Выпускники за этим могут наблюдать, не выходя из автомобиля.

Выпускники на автомобилях, украшенных шарами и различными аксессуарами, устраивают автопробеги по городам, а встречные машины и прохожие приветствуют их сигналами и возгласами.

Также используется другой способ поздравления. Выпускник стоит возле своего дома, а проезжающие автомобили поздравляют его сигналами.

Такой выпускной выглядит гораздо интереснее и торжественнее, чем обычное получение диплома по почте.

Как ранее писал «Ракурс», выпускной в режиме онлайн для школьников и студентов, которые вынуждены находиться дома на карантине, устроит видеохостинг YouTube. Онлайн-трансляция выпускного запланирована на 6 июня и участниками праздника станут звезды шоу-бизнеса, известные политики, бизнесмены и блогеры.