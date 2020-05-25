Наслідки негоди в Єкатиренбурзі, фото: «Инцидент Екатеринбург»

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У Росії сильний шторм зі швидкістю вітру до 28 м/с налетів сьогодні на четверте за кількістю населення місто в країні — Єкатеринбург.

Стихія забрала життя щонайменше однієї людини в місті, ще кілька людей постраждали, повідомляє агентство РІА «Новости».

Зазначається, що загиблий був кранівником, який постраждав в результаті падіння поваленого сильним вітром козлового крану на одному з будмайданчиків.

Крім того, повідомляється про отримання травми голови чоловіком від невстановленого літаючого предмета, а також про госпіталізацію без свідомості жінки, на яку впали гілки з дерев.

У соцмережах вже з’явилися численні фото та відео від місцевих жителів, які демонструють наслідки негоди — десятки зламаних дерев та пошкоджені будівлі.

На одному з відео можна побачити, як падає вежа мобільного зв’язку.

Також загинув чоловік в іншому місті регіону — Арамілі. На нього впала покрівля однієї з будівель.

Одним із найбільш характерних моментів стало зняте очевидцями відео спроби двох місцевих жителів притиснути власною вагою лист полікарбонату, який вітром зірвало з одного з дахів. В результаті одного з чоловіків підняло разом із цим листом у повітря і він травмувався.

За інформацією місцевих ЗМІ, постраждалий живий — медики наклали йому кілька швів і відпустили додому.

Нагадаємо, в американському штаті Техас нещодавно пройшов сильний град з крижинами розміром з великий апельсин.