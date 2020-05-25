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Ракурс
Богдан у Київському зоопарку посварився з цапом, скріншот відео

Богдан у Київському зоопарку посварився з цапом (ВІДЕО)

25 тра 2020, 18:17
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Андрій Богдан прийшов на відкриття реконструйованого зоопарку Києва. Колишнього очільника Офісу президента помітили у день відкриття зоопарку у контактній зоні, де він спілкувався з тваринами.

На відео, яке оприлюднив у Фейсбук журналіст Роман Сухан, Богдан кинувся захищати дитину, у якої цап вихопив паперовий стакан із овочами.

Козлина ти погана, — промовив Богдан і напівжартома вдарив тварину між вухами і змусив повернути стакан дитині.

У контактній зоні зоопарку всі охочі можуть погодувати і погладити тварин. Сюди Богдан прийшов зі своєю собакою, яку тримав у лівій руці. Щоправда, захисну маску він не одягнув, як, до речі, нехтувала ними і значна кількість відвідувачів закладу.



Після цього Богдан спробував посадити на цапа песика, але парнокопитний втік.

У суботу, 23 травня, Київський зоопарк відкрився після першої за 50 років реконструкції. Під час карантину всім відвідувачам вимірюватимуть температуру, а на території зоопарку встановлені дезінфектори для рук. Також буде обмежена кількість осіб, які зможуть перебувати на території зоопарку.

Джерело: Ракурс


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