Богдан в Киевском зоопарке поссорился с козлом, скриншот видео

https://racurs.ua/n138741-bogdan-v-kievskom-zooparke-possorilsya-s-kozlom-video.html

Ракурс

Андрей Богдан пришел на открытие реконструированного зоопарка Киева. Бывшего главу Офиса президента заметили в день открытия зоопарка в контактной зоне, где он общался с животными.

На видео, которое опубликовал в Фейсбук журналист Роман Сухан, Богдан бросился защищать ребенка — козел выхватил у него бумажный стакан с овощами.

Козлина ты дурная, — сказал Богдан и полушутя ударил животное между ушами, заставляя вернуть стакан ребенку.

В контактной зоне зоопарка все желающие могут покормить и погладить животных. Сюда Богдан пришел со своей собакой, которую держал в левой руке. Правда, защитную маску он не одел, как, кстати, пренебрегало ими и значительное число посетителей заведения.

После этого Богдан попытался посадить на козла свою собачку, но парнокопытное убежало.

В субботу, 23 мая, Киевский зоопарк открылся после первой за 50 лет реконструкции. Во время карантина всем посетителям будут измерять температуру, а на территории зоопарка установлены дезинфекторы для рук.