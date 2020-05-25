Труханова беспокоят кальянщики, мэр призвал на помощь Ляшко. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n138740-truhanova-bespokoyat-kalyanschiki-mer-prizval-na-pomosch-lyashko.html

Ракурс

Карантин в Украине, а именно требования по личной гигиене и социальному дистанцированию, теряют смысл, если граждане посещают заведения, предоставляющие услугу курения кальянов. С таким заявлением выступил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Градоначальник заявил, что следует выяснить в Министерстве здравоохранения, насколько опасно курить кальян в условиях пандемии коронавируса, описывает «Думская» ход сегодняшнего заседания оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.

Ко мне обращаются люди с этим вопросом. В заведениях рисуют линии, чтобы обозначить расстояние, но все это теряет значение, когда компания сидит за столом и все по очереди курят этот кальян, передают друг другу, — отметил Труханов.

Он также заслушал мнения других чиновников о том, что коронавирус не гибнет внутри кальяна, а дистанцию в 1,5 м во время группового курения соблюдать невозможно, поэтому стоит запретить кальянокурение.

В итоге Труханов решил призвать на помощь главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Пусть даст нам разъяснения: если нет там никакой опасности, то пускай себе курят, — добавил мэр.

Напомним, по данным американских исследователей, курение повышает риск инфицирования коронавирусом, увеличивая потенциальные «точки входа» для SARS-CoV-2.