Новости: в США впервые за 17 лет ученые ожидают нашествия полтора миллиона цикад

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Цикады в США в начале июня появятся впервые за 17 лет. В первые дни лета в разных частях Соединенных Штатов ученые ожидают увидеть около полутора миллиона насекомых, которые более десятилетия провели под землей.

Нашествие цикад смогут наблюдать жители Вирджинии, части Северной Каролины и Западной Вирджинии. По информации Технического университета Вирджинии, 1,5 млн насекомых вылезут из-под земли на 4 тыс. кв. м.

У ферм и местных жителей из-за обилия цикад, которые появляются одновременно, могут возникнуть существенные проблемы с шумом. Надеемся, что раздражение будет смягчено тем, насколько редким и невероятным является это явление, — заявил энтомолог Технического университета Эрик Дэй.

Напомним, в зависимости от вида цикады появляются ежегодно или периодами каждые 13 или 17 лет. Незрелые цикады питаются корнями деревьев. Взрослые цикады вызывают громкий шум во время брачного периода, который длится несколько недель. После этого самки откладывают яйца на ветвях деревьев. Оттуда личинки снова падают и закапываются в почву, где будут жить следующие 17 лет. Цикадами питаются птицы и животные.