Новини: у США вперше за 17 років очікують нашестя півтора мільйона цикад

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Цикади у США на початку червня з’являться вперше за 17 років. У перші дні літа в різних частинах Сполучених Штатів науковці очікують побачити близько півтора мільйона комах, які останні 17 років провели під землею.

Нашестя цикад зможуть спостерігати мешканці Вірджинії, частини Північної Кароліни та Західній Вірджинії. За інформацією Технічного університету Вірджинії, 1,5 млн комах можуть вилізти з-під землі з 4 тис. кв. м.

Ферми та місцеві жителі через велику кількість цикад, які з’являються одночасно, можуть мати суттєві проблеми з шумом. Сподіваємося, що роздратування буде пом’якшене тим, яким нечастим та неймовірним є це явище, — заявив ентомолог Технічного університету Ерік Дей.

Нагадаємо, залежно від виду цикади з’являються щорічно або періодами кожні 13 або 17 років. Незрілі цикади харчуються корінням дерев. Дорослі цикади спричиняють гучний шум під час шлюбного періоду, який триває кілька тижнів. Після цього самки відкладають яйця на гілках дерев. Звідти личинки знову падають і закопуються в ґрунт, де житимуть 17 років. Цикадами харчуються птахи й тварини.