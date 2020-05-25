Справа Гандзюк: Левін читатиме матеріали слідства під арештом, фото — Громадське

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Ракурс

Справа Гандзюк наближується до розв’язки, але навіть ознайомлюватися із матеріалами кримінального провадження один із підозрюваних буде за ґратами. Сьогодні суд залишив Олексія Левіна (Москаленка) під вартою до липня.

Прокурори просили залишити підозрюваного в організації нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк під вартою в ізоляторі тимчасового тримання СБУ. Правоохоронці вважають, що існують ризики втечі, тиску Левіна на свідків, знищення або спотворення доказів, повідомляє «Громадське».

Адвокати просили обрати запобіжний захід із можливістю внесення застави. Суд залишив Левіна під вартою до липня без можливості внесення застави.

Левін відмовився від будь-яких слідчих дій і знайомиться в ізоляторі з матеріалами справи.

30 березня Печерський районний суд пролонгував його арешт. Адвокат Левіна наголошував, що після 2 квітня він і його клієнт не братимуть участі в жодних слідчих діях.

Олексій Москаленко (Левін) вважається головним фігурантом справи про вбивство Гандзюк. Він виїхав із України у серпні 2019 року, у грудні того ж року СБУ назвала його офіційним підозрюваним в організації нападу на Гандзюк і оголосила у розшук. Левін довгий час переховувався у Болгарії. 24 січня його затримали, а 16 березня доставили до України.

Детективи називають Левіна кримінальним авторитетом, який працював помічником депутата Миколи Ставицького, а також був радником голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Слідство стверджує, що влітку 2018 року Левін отримав замовлення від Мангера на організацію нападу на Гандзюк, яка нібито заважала Мангеру впроваджувати схеми щодо незаконної вирубки лісу, а також підривала його авторитет в області.

Наприкінці квітня прокурори сповістили Мангера та Левіна про завершення розслідування у справі Гандзюк. Активісти вважають передчасним спрямування справи до суду і вимагають від Офісу генпрокуратури та президента поновити розслідування, аби замовники не отримали в суді виправдальні вироки.