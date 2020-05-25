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Ракурс
Микола Тищенко. Фото: Politeka

Нардеп Тищенко їздить у маршрутках «зайцем» (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2020, 17:37
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Микола Тищенко, нардеп із фракції «Слуга народу», був викритий у безкоштовному проїзді в київській маршрутці. Слуга народу проїхав одну зупинку в громадському транспорті, але оплачувати проїзд відмовився.

Про це розповів журналістам водій маршрутки.

За словами водія, Тищенко разом ще з одним чоловіком, напевно охоронцем, проїхав одну зупинку, потім сфотографувався і вийшов.

Нардеп Микола Тищенко їздить у маршрутках «зайцем». Фото: ГлавкомКоли водій нагадав депутату про необхідність оплатити проїзд, Тищенко заявив, що у депутатів є пільги і він не буде розраховуватися. Хоча насправді нардепи зобов’язані оплачувати проїзд, а після цього з держбюджету їм компенсують вартість проїзду.

Після цього Тищенко відразу сів у автомобіль, який весь час слідував за маршруткою, і поїхав у невідомому напрямку.



Пізніше у Facebook Тищенка з’явилося фото з маршрутки, яке незабаром було видалено нардепом. Але залишився пост, у якому Тищенко повідомив, що днями перевірив санітарні умови у громадському транспорті.

Як раніше писав «Ракурс», Тищенко в ефірі одного з телеканалів не зовсім адекватно розповів про Чорнобильську катастрофу. Нардеп назвав катастрофу великим святом і запропонував привітати усіх людей, які вели боротьбу з наслідками катастрофи.

Джерело: Ракурс


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