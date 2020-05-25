Візит Медведчука до Москви: суд зобов’язав прокуратуру відкрити справу про держзрадуhttps://racurs.ua/ua/n138736-vizyt-deputativ-iz-opzj-do-moskvy-sud-zobov-yazav-prokuraturu-vidkryty-spravu-pro-derjzradu.htmlРакурс
Офіс генпрокурора має розпочати кримінальне провадження щодо представників парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ), які в березні здійснили візит до Москви, де зустрілися з депутатами російської Держдуми.
Відповідне рішення сьогодні ухвалив Печерський райсуд Києва. Про це у своєму Фейсбуці повідомила народний депутат із фракції «Голос» Соломія Бобровська.
Печерський районний суд зобов’язав Офіс Генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради, — зазначила Бобровська.
Бобровська зазначила, що в ухвалі слідчої судді вказано, що наведені відомості «дійсно свідчать про ознаки злочину».
Нардеп заявила, що за 24 години очікує від Офісу генпрокурора номер відповідного провадження, а також «ефективного розслідування».
Нагадаємо, під час березневого візиту представників ОПЗЖ до Москви один із лідерів цієї фракції Віктор Медведчук обговорював з президентом країни-агресора Володимиром Путіним як «наблизити мир в Україні».