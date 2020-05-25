Стосовно депутатів з ОПЗЖ можуть відкрити провадження про державну зраду, фото: прес-служба ОПЗЖ

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Офіс генпрокурора має розпочати кримінальне провадження щодо представників парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ), які в березні здійснили візит до Москви, де зустрілися з депутатами російської Держдуми.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив Печерський райсуд Києва. Про це у своєму Фейсбуці повідомила народний депутат із фракції «Голос» Соломія Бобровська.

Печерський районний суд зобов’язав Офіс Генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради, — зазначила Бобровська.

Бобровська зазначила, що в ухвалі слідчої судді вказано, що наведені відомості «дійсно свідчать про ознаки злочину».

Нардеп заявила, що за 24 години очікує від Офісу генпрокурора номер відповідного провадження, а також «ефективного розслідування».

Нагадаємо, під час березневого візиту представників ОПЗЖ до Москви один із лідерів цієї фракції Віктор Медведчук обговорював з президентом країни-агресора Володимиром Путіним як «наблизити мир в Україні».