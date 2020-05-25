Заступник Єрмака розповів, як дійшов до вживання заспокійливихhttps://racurs.ua/ua/n138735-zastupnyk-iermaka-rozpoviv-yak-diyshov-do-vjyvannya-zaspokiylyvyh.htmlРакурс
Сергій Трофімов, перший заступник глави Офісу президента Андрія Єрмака, поскаржився на те, що останнім часом у нього почали «здавати нерви» й довелося пити заспокійливі препарати.
Останнім часом почали здавати (нерви — ред.). Я протягом якогось часу пропивав магній В6, якісь заспокійливі… Так-так. Масажі, — розповів Трофімов виданню «Гордон».
Разом з тим, він додав, що для нього команда Зеленського, яку вдалося зібрати, є предметом внутрішньої радості та гордості. Він назвав оточення президента ефективними, сильними і грамотними людьми, які його надихають. Водночас «нерви здають» у Трофімова, за його словами, коли він повертається після роботи додому.
Найчастіше позначається на близьких. Тому що приходиш додому і хочеш просто відключитися і розслабитися, а є якісь побутові питання, і ти відчуваєш, як починаєш заводитися. Намагаюся цього не робити, але це відбувається, на жаль, — резюмував заступник глави офісу Зеленського.