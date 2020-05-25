Карантин у Дніпрі: яка ситуація із метро і громадським транспортом, фото — Фейсбук Дніпровського метро

https://racurs.ua/ua/n138734-karantyn-u-dnipri-yaka-sytuaciya-iz-metro-i-gromadskym-transportom-foto.html

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Метро у Дніпрі все ж відкрили сьогодні по обіді. Про повернення громадського транспорту до нормального режиму повідомив у соцмережах мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, єдиною умовою для перевезень залишаються масковий режим і дотримання соціальної дистанції.

Метро запускаємо сьогодні в 15.00. Дитячі садки почнуть відкриватися з 27 травня, — написав Філатов.

У Дніпровському метрополітені попросили користуватися метрополітеном тільки за потреби.

Метро в Дніпрі планували відкрити сьогодні вранці. Але підземка не запрацювала через відсутність відповідного рішення міської комісії. Причиною затримки стала плутанина з послабленням карантину — у Міністерстві охорони здоров’я наприкінці минулого тижня до останнього вагалися, чи відкривати метрополітен.

Учора в Дніпрі вже відновили звичний режим роботи інші види громадського транспорту — тролейбуси та трамваї. У зв’язку із закритим метро пасажири скаржилися на автобус, що їздить за маршрутом № 38.

Кількість пасажирів в маршрутках суттєво збільшилася, а от рухомого складу на вулицях більше не стало. Автобус № 38 був помічений із повним салоном людей, хоч це забороняють діючі норма карантину, повідомляють дніпряни в соцмережах.

Їдемо, як оселедці в банці. А альтернативи немає, і так автобус чекали дуже довго, — обурилися пасажири.

На Дніпропетровщині відсьогодні відновлено приміське та міжміське автобусне сполучення. Попит на квитки невисокий — від 8% до 18% від загальної кількості. На автовокзалі Дніпра запрацювали не всі маршрути. Транспорт не запустили у найбільш віддаленні населені пункти Дніпропетровщини, які не користуються попитом серед пасажирів. Для проїзду пасажири повинні мати захисні маски та рукавиці.

Відновлення залізничного руху стане можливим після відповідної постанови обласної влади, точної дати запуску потягів на Придніпровській залізниці наразі назвати не можуть. Про це «Суспільному» повідомила начальниця Дніпровського залізничного вокзалу Ніна Виклюк.